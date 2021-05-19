Какими темпами идет вакцинация от коронавируса на предприятиях Тульской области Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Так, в аутсайдерах по вакцинации, где ни один сотрудник не сделал прививку, - ОАО "Донской завод радиодеталей", ОАО "Новомосковскогнеупор", ТПП АО "НПО Базальт", ООО "Гранд А.В.", ООО "Алексинская бумажно-картонная фабрика". А предприятия-лидеры - АО "Ресурс", где прививку сделали 70,2% сотрудников, АО "ЕВРАЗ Ванадий Тула" (45,5%), АО "ТУЛАГИПРОХИМ" (29,4%), ОАО "ЕЗСК" (29,0%), ПАО "Тулачермет-Сталь" (26,8%).

Вакцинация от COVID-19 проводится в 51 пункте на базе учреждений здравоохранения, работают 44 выездные прививочные бригады, 10 мобильных комплексов.

Муниципалитеты-лидеры по числу вакцинированных жителей - Каменский, Куркинский, Кимовский районы и город Тула.

В целом же, по данным Роспотребнадзора, в настоящий момент в регионе первым компонентом привиты 161 316 человек, двумя компонентами – 131 636 человек.