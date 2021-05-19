Прокуратура обязала управляющую компанию отремонтировать балкон, с которого в Тульской области на девочку упал камень Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, на днях в городе Щекино девочка, которой не исполнилось и двух лет, получила травму головы при прогулке с мамой и старшими сестрами возле одного из домов по улице Лукашина. На нее упал бетонный кусок от основы разрушающегося балкона.

Прокуратурой было установлено, что к частичному разрушению балконной плиты и парапета привело бездействие управляющей компании «Эверест», которая недобросовестно исполняла обязанности по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. К слову, данная УК находится в «зеленой» зоне свежего рейтинга управляющих компаний региона.

Директору «Эвереста» вынесено представление об устранении нарушений, то есть провести ремонт балкона.