В Туле стартовала операция «Внимание, пешеход!» Фото: Алексей ФОКИН

19-20 на территории областного центра будет проводиться профилактическое мероприятие, во время которого госавтоиспекторы будут обращать особе внимание на нарушение правил дорожного движения пешеходами. Большинство ДТП с их участием происходит по причине неправильного перехода проезжей части дороги и не использования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.

Тульская Госавтоинспекция призывает и водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток.