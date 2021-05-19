19 мая в Зареченском округе будут раздавать воду Фото: Алексей ФОКИН

Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача питьевой воды в пунктах «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья» по следующим адресам: улица Максимовского, 4; улица Пузакова, 74; улица Демидовская, 74; улица Заварная, 58. Выдача технической воды из пожарных автомобилей будет производиться на ул. Октябрьская, 77 и ул. Демидовская, 56 к. 2.

Также питьевую воду из автомобиля МЧС можно будет получить у дома № 41 по ул. Октябрьской.

Специалисты «Тулагорводоканала» планируют выполнить ремонтные работы до 8 утра 20 мая.