В Туле 15 многодетных семей выиграли суд у городской администрации Фото: Алексей ФОКИН

Предыстория вопроса: в 2013 году семьям бесплатно предоставили земельные участки на территории Зареченского округа для постройки жилых домов. Однако коммуникации на места не пришли до сих пор, за исключением электричества. На участках отсутствуют централизованное газо- и водоснабжение, канализация. Нет даже асфальтированной дороги.

После подачи коллективного иска, в начале года был вынесен положительный вердикт по 20 семьям, однако, реальных работ по созданию инфраструктуры никто не заметил. Теперь суд поддержал обращения еще 15 многодетных семей. Чиновников обяжут в течение двух лет провести к участкам газ и подключить к канализации и организовать транспортную доступность, а также в течение года сделать подъездную дорогу и водоотведение.

Решение не вступило пока в законную силу и может быть обжаловано.