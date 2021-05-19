В ближайшие часы в Тульской области грядут грозы и усиление ветра Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 мая, после обеда в Тульской области ожидаются грозы и усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Спасатели напоминают о правилах личной безопасности. Так, при грозе по возможности нужно оставаться дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, не топить печку. Кроме того, стоит держаться подальше от электропроводки, антенн. На открытой местности нельзя прятаться под высокими деревья. В лесу рекомендуют укрыться среди низкорослой растительности; не бегать, не ездить на велосипеде. На дороге при поездке в машине лучше остановиться и закрыть окна, оставаться в автомобиле.

На улице лучше обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.