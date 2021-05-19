В Тульской области на пожаре погиб мальчик: следком возбудил уголовное дело

По данным следствия, днем 18 мая в поселке Брусянский Узловского района в частном доме начался пожар, в результате которого погиб 12-летний мальчик, страдающий аутизмом.

Установлено, что 35-летняя мать оставила ребенка в доме, закрыв замок на входной двери, и уехала со своим братом в соседний район, чтобы забрать из школы свою младшую дочь. Вернувшийся раньше женщины брат заметил пожар, но было уже поздно.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, выясняется причина пожара.

Следкомом по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.