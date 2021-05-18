Смартфон раздора: в Туле одна женщина украла у другой модный гаджет Фото: Алексей ФОКИН

32-летняя посетительница одного из магазинов на Косой Горе, находясь в торговом зале магазина, оставила без внимания свой мобильник. Этим воспользовалась другая посетительница и забрала гаджет. Обнаружив пропажу смартфона, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Полицейским оперативно удалось установить личность и местонахождение злоумышленницы. 39-летняя нигде не работающая местная жительница задержана. Похищенный смартфон обнаружен и изъят.