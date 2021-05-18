В Тульской области электромонтер погиб на рабочем месте Фото: материалы пресс-служб

17 мая в помещении распределительного пункта около моста на улице Мира города Алексин во время испытательных работ 56-летний электромонтер по испытаниям и измерениям «Алексинской электросетевой компании» получил удар электрическим током, после чего скончался на месте. Установлено, что мужчина по ошибке приступил к работам не в том отделении, где следовало, а в другом, которое оставалось под напряжением.

Следственным комитетом по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.143 УК РФ. В рамках расследования будет оценена вина, ответственных за соблюдение в организации требований техники безопасности и охраны труда.