Николай Воробьев: Люди с активной жизненной позицией выходят в политическое пространство

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов – беспартийные.

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов – беспартийные. Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая.

Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

- Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. Более 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму, - рассказал Александр Карелин.

Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

- Больше половины – 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – добавил он.

Александр Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв Президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

- Очевидно, сработал призыв Президента Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка – это те, кто активно и настойчиво проявил себя во время борьбы с пандемией в волонтерских организациях, - отметил председатель федерального оргкомитета.

Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Это стало возможным после заключения соглашения между партией и СДД. В Ростовской области документы для участия в процедуре на выборах в Госдуму подал председатель правления Союза добровольцев Александр Бородай, в Тульской области – член Союза Максим Чичкин. Еще ряд представителей подали документы на участие в предварительном голосовании на выборах в региональные и муниципальные представительные органы.

Карелин напомнил, что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью «ворованных» аккаунтов. Все они оперативно пресекаются, о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

- Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать так скажем «левые» инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности, благодаря нашим коллегам, в том числе из Ростелекома, мы смогли предотвратить эти посягательства, – рассказал председатель федерального оргкомитета.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 миллиона человек или почти 5% избирателей страны.

– Основными трендами этапа выдвижения кандидатов в рамках предварительного голосования стали обновление и активность представителей общественности, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Из 27 зарегистрированных участников в Тульской области – восемь общественников и шестеро волонтеров. Это говорит о том, что люди с активной жизненной позицией, которая особенно ярко проявилась в период пандемии и связанных с ней благотворительных акций, выходят на новый уровень – в политическое пространство. Это важно для продвижения их общественных инициатив, для поиска единомышленников и в целом для развития гражданского общества.

В числе зарегистрированных кандидатов – 19 членов партии, три сторонника «Единой России» и пятеро беспартийных. 44 % участников являются действующими депутатами всех уровней. Для опытных политиков это возможность новых встреч с жителями для решения их проблем. И, конечно, для выявления системных вопросов и анализа предложений людей для формирования предвыборной программы партии и программы развития Тульской области.

«Единая Россия» - единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит Съезд.