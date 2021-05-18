Крупный производитель бытовой химии из Тульской области выпускал моющие средства, не соответствующие нормам Фото: Алексей ФОКИН

Так, компания «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск», согласно выводам Управления Роспотребнадзора по Тульской области, выпускало «Средство для мытья посуды Fairy Сочный лимон», которое не соответствующая нормам законодательства о техническом регулировании. Информация, указанная на этикетке о том, что средство подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей, не соответствовала свидетельству о госрегистрации на этот продукт.

В отношении компании вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначен штраф - 100 тысяч рублей. Также им выдано предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан.