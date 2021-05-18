В Туле застройщика оштрафовали за падение башенного крана на дом Фото: Алексей ФОКИН

В начале года на строительной площадке жилого комплекса на улице Генерала Маргелова «Дома цвета кофе» при демонтаже строительного башенного крана, тот рухнул на новостройку. В результате был поврежден парапет здания, кирпичная кладка.

По постановлению прокурора ООО «Остров» привлечено к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, ему назначен штрафа в размере 200 тысяч рублей.