В Тульской области поезд сбил насмерть мужчину Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Веневском районе Тульской области поезд «Москва-Нальчик» на железнодорожной станции сбил 46-летнего мужчину. Как отметили в пресс-службе транспортной полиции, что на звуковые сигналы состава тот не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло - пострадавший скончался на месте происшествия.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшедшего,.

Напоминаем, железная дорога является зоной повышенной опасности. Несоблюдение правил безопасности может повлечь серьезные последствия для жизни и здоровья, вплоть до смерти.