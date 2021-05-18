Валерий Шерин дал показания в суде о мене стадиона в Туле Фото: Алексей ФОКИН

После допросов других свидетелей, утверждающих, что нынешний председатель правительства региона был в курсе сделки, сам Шерин показал, что существенные условия, определенные сторонами договора, ему стали известны после того, как было возбуждено уголовное дело и эта информация стала публичной.

Также он отметил, что на уровне губернатора было решено, что стадион должен вернуться в муниципальную собственность. Но на тот момент ни региональный бюджет, ни местный не располагали денежными ресурсами, поэтому городской администрации была поставлена задача найти нефинансовые механизмы возвращения объекта городу. Губернатор не ставил задачу обмена, он ставил задачу найти механизмы неденежного обмена.