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Общество18 мая 2021 11:00

Ночная ссора в тульском подъезде закончилась поножовщиной

Обвиняемый приговорен к исправительным работам
Игорь КОПЫТОВ
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Ночная ссора в тульском подъезде закончилась поножовщиной

Ночная ссора в тульском подъезде закончилась поножовщиной

Фото: Алексей ФОКИН

В ноябре 2020 года 21-летний мужчина, находясь в ночное время в квартире своей родственницы, вышел в подъезд, где встретил двух незнакомцев. Между ними завязалась ссора, где одним из аргументов со стороны обвиняемого выступил нож, которым он нанес удар в область бедра.

Вред здоровью был оценен как средний, поэтому суд приговорил туляка по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. Приговор суда в законную силу не вступил.