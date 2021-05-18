Пьяный туляк-лихач занимался еще и переделкой оружия Фото: Алексей ФОКИН

В ходе предварительного расследования установлено, что в июне 2020 года мужчина нашел в лесном массиве на территории Заокского района промышленно изготовленные детали ружей, которые забрал домой. В дальнейшем он самостоятельно переделал основные части огнестрельного оружия.

Уже в марте нынешнего года обвиняемый, будучи уже лишенным за управление машины в нетрезвом виде, вновь сел за руль. И вновь пьяным. Но на этот раз под покровом ночи. Однако от сотрудников ДПС скрыться не смог.

Теперь 37-летнему туляку грозит целый «букет» обвинений — по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ — за оружие, а также по ст. 264.1 УК РФ за «покатушки» без прав.