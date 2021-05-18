Тульский ресторан кормил своих посетителей блюдами из просроченного мяса Фото: Алексей ФОКИН

Подразделением управления Россельхознадзора установлено, что предприятие общественного питания получило, хранило и переработало в пищу товар с истекшим сроком годности. В мартеповара приготовили 16,7 килограммов свиной вырезки, срок годности которой истек еще в январе.

Кроме того, ресторан своевременно не погасил электронные ветеринарные сопроводительные документы на полученные партии продуктов.

На основании выявленных фактов по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ выписано административных штрафов на сумму 13 000 рублей.