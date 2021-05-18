В тульских колониях возобновили длительные свидания Фото: Алексей ФОКИН

При этом, родственникам осужденного, прибывшим на длительное свидание, при себе необходимо иметь: оригинал справки с отрицательным результатом анализа на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выданный не ранее, чем за 3 дня до начала свидания; справку об эпидемиологическом окружении, отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение 14 дней (выдается в поликлинике по месту жительства).

Прибывшим к месту проведения свидания необходимо будет пройти входной контроль состояния здоровья. В случае обнаружения признаков ОРВИ в предоставлении длительных свиданий родственникам будет отказано. Также в сам период свидания у родственников и осужденного будет ежедневно измеряться температура тела.

Родственники и осужденные в местах общего пользования обязательно будут должны соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).