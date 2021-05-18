Кто в Туле 18 мая останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Отключения связаны с плановыми работами. Так, подача электроэнергии будет приостановлена по следующим адресам:

До 13:00 - ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.); ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108; ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.).

До 16:00 - ул. Демонстрации, 148-166 (чётн.), 149-193 (нечётн.), 173-а, 169-а, 162-а, ул. Судеёского, 2-а, 12-а, 15-а, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Октябрьская, 190-222 (чётн.); 5-й пр-зд, 2-22 (чётн.); ул. Кобзева, 21-39 (нечётн.), 20-36 (чётн.); 6-й пр-зд, 1-16; ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 12-а-в, ул. Октябрьская, 198, ул. Октябрьская, 224-248 (чётн.), ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а; ул. Судейского, 17-а, пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10, ул. О. Кошевого, 7-а, 9; пер. Врубовой, 41, 42, 41-а, 44, 46, 48; пер. О. Кошевого, 2-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.), ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.); ул. Ново Глухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а; ул. Гастелло, 1, 1-а, ул. Садовая, 3; п. Хомяково: ул. Архангельская, 2-й Архангельский пр-зд; ул. Хомяковская; ул. Берёзовая; 1-й Архангельский пр-зд; Хомяковский пр-зд; Фестивальный пр-зд; ул. Фестивальная; ул. Зелёная; ул. Солнечная; ул. Новая; СНТ "ХОМЗ"; ул. Чукотская, ул. Ивановская; ул. Альпийская; Хомяковское ш.; СНТ "Родник", п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а; ул. Пионерская, 10-17; ул. Шоссейная, 1-в.

До 16:30 - ул. В. Волохово, 1-63, 1-а-д; Калужское ш., 36, 44.

До 17:00 - ул. Свободы, 11; ул. Пушкинская, 30; ул. Ф. Энгельса, 16, ул. М. Горького, 12-а; ул. Комсомольская, 78; ул. Арсенальная, 20, п. Косая Гора: ул. Ген. Горшкова, 15, 15-а.