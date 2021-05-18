Туляк, обманувший Минобороны РФ на 17 миллионов рублей, предстанет перед судом

Обвиняемый - директор и учредитель фирмы ООО «Гарант-Строй». Следствием установлено, что он от лица своей фирмы заключил с Минобороны РФ и АО «Главное управление обустройства войск» контракт на строительство и монтажные работы школы войсковой части в Иркутске.

Завяленные подрядчики деньги получили, однако, обязательства по договору не выполнили - средняя школа в войсковой части и прилегающие объекты сданы так и не были. Таким образом, сумма контракта - 17 055 557 рублей - «уплыла» в неизвестном направлении.

Вину мужчина не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Судебное заседание назначено на 19 мая.