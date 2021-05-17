Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2021 15:15

Ползучая находка: в одной из квартир в центре Тулы обнаружена змея

Инцидент произошел 14 мая
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ползучая находка: в одной из квартир в центре Тулы обнаружена змея

Ползучая находка: в одной из квартир в центре Тулы обнаружена змея

Фото: материалы пресс-служб

В минувшую пятницу в одном из жилых домов на Красноармейском проспекте жильцы обнаружили у себя в квартире змею. Изолировав рептилию в комнате, они вызвали МЧС и сообщили в тульский экзотариум.

Сотрудник зоопарка быстро поймал безобидного маисового полоза и забрал в экзотариум на карантин.

Действия жителей были абсолютно верными, говорят специалисты. Если в квартире появилась экзотическая змея (скорее всего, сбежавшая от кого-то по соседству) лучше не пытаться поймать ее самостоятельно, рептилию необходимо изолировать и обратиться в Тульский экзотариум.