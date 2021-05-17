Ползучая находка: в одной из квартир в центре Тулы обнаружена змея Фото: материалы пресс-служб

В минувшую пятницу в одном из жилых домов на Красноармейском проспекте жильцы обнаружили у себя в квартире змею. Изолировав рептилию в комнате, они вызвали МЧС и сообщили в тульский экзотариум.

Сотрудник зоопарка быстро поймал безобидного маисового полоза и забрал в экзотариум на карантин.

Действия жителей были абсолютно верными, говорят специалисты. Если в квартире появилась экзотическая змея (скорее всего, сбежавшая от кого-то по соседству) лучше не пытаться поймать ее самостоятельно, рептилию необходимо изолировать и обратиться в Тульский экзотариум.