Несколькими уголовными делами обернулась прокурорская проверка пансионата для пожилых в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверки ООО «Пансионат для нуждающихся в уходе людей «Родимый дом» в городе Щекино были установлены многочисленные нарушения требований санитарных норм, выразившиеся в том числе в использовании персоналом подложных медицинских книжек. В наличии на смывах с тарелок и с рук работников столовой обнаружены возбудители кишечных инфекций. Также выявлены нарушения противопожарного законодательства - отсутствовало аварийное освещение и автоматическая пожарная сигнализация.

В итоге директор пансионата привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и должна заплатить штраф - 65 тысяч рублей. На сам пансионат как организацию также наложен аналогичный штраф и приостановлена деятельность до устранения нарушений.

А вот за фальсификацию санитарных книжек возбуждены еще и пять уголовных дел.