18 водителей, лишенных прав, поймали на дорогах Тульской области на минувшей неделе Фото: материалы пресс-служб

Основное число нарушений — 22350 - выезд на «встречку» и превышение скорости. Еще 109 водителей привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований о перевозке детей. Еще 80 водителей наказаны за находждение за рулем в нетрезвом виде (включая отказ от освидетельствования).

Не сильно от водителей отстали и пешеходы, среди них тоже оказались 163 нарушителя ПДД.

Кроме того, 243 транспортных средства помещены на спецстоянку.