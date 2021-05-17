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Происшествия17 мая 2021 17:27

18 водителей, лишенных прав, поймали на дорогах Тульской области на минувшей неделе

С 10 по 16 мая пресечено 26766 нарушений Правил дорожного движения
Игорь КОПЫТОВ
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18 водителей, лишенных прав, поймали на дорогах Тульской области на минувшей неделе

18 водителей, лишенных прав, поймали на дорогах Тульской области на минувшей неделе

Фото: материалы пресс-служб

Основное число нарушений — 22350 - выезд на «встречку» и превышение скорости. Еще 109 водителей привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований о перевозке детей. Еще 80 водителей наказаны за находждение за рулем в нетрезвом виде (включая отказ от освидетельствования).

Не сильно от водителей отстали и пешеходы, среди них тоже оказались 163 нарушителя ПДД.

Кроме того, 243 транспортных средства помещены на спецстоянку.

ДТП