Сегодня в Туле стартует XIX Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова Фото: материалы пресс-служб

Показы пройдут с 17 по 22 мая почти на трех десятках площадок в Щекинском, Дубенском, Арсеньевском, Ясногорском, Плавском, Чернском, Белевском, Богородицком, Узловском, Одоевском, Куркинском и других районах области. Свои работы представят не только российские кинодеятели, но и режиссеры из Китая, Гонконга, Польши, Канады, Монголии.

Церемония открытия фестиваля состоится в Городском концертном зале. Ее ведущими станут Анна Шатилова и Евгений Кочергин. В гости к тулякам, предположительно, приедут российские артисты Екатерина Климова, Владимир Стеклов, Лев Прыгунов, Алла Покровская, Александр Панкратов-Черный и Ирина Купченко.

В этот же день на Аллее Славы у областного центра молодежи откроют звезду народного артиста СССР Василия Ланового.

Вход на все кинопоказы бесплатный.

Церемония закрытия фестиваля состоится 22 мая в Тульской областной филармонии. Ведущие церемонии – актеры Ольга Кабо и Руслан Осташко.