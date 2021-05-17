В Тульской области прошел XVI турнир по мини-футболу памяти сотрудника ФСБ России Олега Морозова Фото: соцсети

В турнире приняли участие 10 команд средне-специальных и высших учебных заведений - Тульского машколледжа имени Демидова, Новомосковского училища Олимпийского резерва Тульской области, Тульского колледжа строительных и отраслевых технологий, Узловского железнодорожного техникума, Богородицкого политехнического колледжа, Тульского сельхозколледжа имени Ефанова, Крапивенского лесохозяйственного техникума, Техникума железнодорожного транспорта имени Сафонова, Ефремовского химико-технологического техникума, Ефремовского филиала Рязянского медицинского университета.

В итоге победу одержали спортсмены из Новомосковска, вторыми — сельскохозяйственники, замкнули тройку лидеров представители машколледжа им. Демидова.

Призеры турнира были отмечены кубками, дипломами и медалями, памятными призами и подарками, а командир команды-победителя из рук матери Олега Морозова получил переходящий кубок.