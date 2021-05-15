Кто проследит за порядком в Туле 15 мая

Для обращений туляков действует Единая дежурно-диспетчерская служба. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня, 15 мая, в тульской администрации дежурит начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Алексей Сорокин.

В случае, если возникают какие-либо административные вопросы, туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Номера для связи: 8(4872) 47-20-34; 8(4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).