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Общество15 мая 2021 11:00

Кто проследит за порядком в Туле 15 мая

Туляки могут обратиться в дежурную службу по всем возникающим вопросам
Источник:kp.ru
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Для обращений туляков действует Единая дежурно-диспетчерская служба.

Для обращений туляков действует Единая дежурно-диспетчерская служба.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня, 15 мая, в тульской администрации дежурит начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Алексей Сорокин.

В случае, если возникают какие-либо административные вопросы, туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Номера для связи: 8(4872) 47-20-34; 8(4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).