Имущество должников на сумму более 46 миллионов рублей в Туле пойдет с молотка Фото: Алексей ФОКИН

Арестованное имущество должников будет продано с аукционов, кторые пройдет на электронных площадках 20 и 25 мая 2021 года.

На продажу выставлены легковые автомобили, грузовые фургоны, доля в праве на жилое помещение, земельные участки, магазин непродовольственных товаров всего на сумму почти 57 миллионов рублей.

Для участия в аукционе необходимо отправить заявку в электронной форме до пяти часов вечера 17 и 21 мая соответственно.