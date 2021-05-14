9 лет за жизнь супруги: в Тульской области закончено расследование дела об убийстве Фото: Алексей ФОКИН

Следствием и судом установлено, что ночью 2 января 2021 года в городе Донском во время ссоры в такси, возникшей между возвращавшимися из гостей супругами, злоумышленник нанес своей 29-летней жене несколько ударов кулаком, а затем продолжил ее избиение кулаками и ногами у подъезда и в подъезде дома, в котором они проживали. После этого мужчина затащил потерпевшую в квартиру, вызвав скорую помощь лишь утром, когда было поздно - женщина скончалась от полученных повреждений еще до ее приезда.

Свой поступок обвиняемый обосновал тем, что разозлился на супругу, злоупотреблявшую спиртными напитками и потому плохо ухаживала за их пятимесячным сыном, который в момент произошедшего находился в сумке-переноске вместе с родителями. К слову, ранее убитая дважды была лишена родительских прав в отношении других своих детей.

Приговором суда 33-летнему жителю города Донской по ч.4 ст.111 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.