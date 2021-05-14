Николай Петрунин поздравил победителей областного конкурса библиотек

Николай Петрунин посетил библиотеку №3 им. Руднева, где поздравил победителей регионального конкурса библиотек.

Ранее, в Тульской областной научной библиотеке подвели итоги конкурса «Герои живы в памяти потомков», посвященного 80-летию героической обороне Тулы в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс проводился региональным отделением партии в рамках федерального проекта «Единой России» «Культура малой Родины» при поддержке депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Николая Петрунина.

На конкурс было подано 30 заявок от детских, городских и сельских библиотек. Победителями стали 10 учреждений культуры.

На конкурс было подано 30 заявок от детских, городских и сельских библиотек. Победителями стали 10 учреждений культуры.

Заслуженный подарок и Благодарственное письмо депутата Госдумы Николая Петрунина были вручены одному из победителей – коллективу библиотеки им. Руднева, где в это время в читальном зале проводился Урок мужества для старшеклассников.

В библиотеке им. Руднева идет Урок мужества для старшеклассников.

Подводя итоги конкурса и обращаясь к учащимся, парламентарий подчеркнул, что работа по патриотическому воспитанию очень важна сейчас, когда предпринимаются попытки исказить историю нашей страны.

- На наших глазах библиотеки модернизируются, идут в ногу со временем, находятся в постоянном поиске новых форм работы с читателями. Со своей стороны я всегда готов оказать любую помощь и поддержку в укреплении материальной базы, создании условий для творческого поиска, развития детей и подростков, – сказал Николай Юрьевич.

Победители конкурса получат от депутата Благодарственные письма, а также ценные подарки: ноутбуки, копировальную технику и принтеры, комплекты книг. Все они будут в ближайшее время доставлены в районные библиотеки.