В Тульской области по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка Фото: материалы пресс-служб

Узловской межрайонной прокуратурой установлено, что на участке местности, расположенном в поселке Брусянский Узловского района, располагалась несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.

При этом в нарушение законодательства администрация муниципального образования Шахтерское, к которому и относится Брусянский, не принимала надлежащих мер к своевременному выявлению и ликвидации свалки.

После требования прокуратуры свалку убрали, а ответственному должностному лицу администрации по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ предстоит выплатить штраф.