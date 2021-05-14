Двое безработных с криминальным прошлым обворовали в Тульской области стройку Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, злоумышленники в ночное время совершили проникновение в строящийся дом на территории города. О том, что стройка не охраняется, они знали заранее и, сломав деревянный щит, загораживающий дверной проем, вынесли из здания керамическую плитку и медный кабель.

Однако сбыть похищенное не успели — воришек задержали. Ими оказались два 34-летних ровесника, оба без работы и ранее судимы. Похищенное обнаружено и изъято.