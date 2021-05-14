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Общество14 мая 2021 12:55

Двое безработных с криминальным прошлым обворовали в Тульской области стройку

Инцидент произошел в Алексине
Игорь КОПЫТОВ
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Двое безработных с криминальным прошлым обворовали в Тульской области стройку

Двое безработных с криминальным прошлым обворовали в Тульской области стройку

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, злоумышленники в ночное время совершили проникновение в строящийся дом на территории города. О том, что стройка не охраняется, они знали заранее и, сломав деревянный щит, загораживающий дверной проем, вынесли из здания керамическую плитку и медный кабель.

Однако сбыть похищенное не успели — воришек задержали. Ими оказались два 34-летних ровесника, оба без работы и ранее судимы. Похищенное обнаружено и изъято.