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Общество14 мая 2021 12:12

Страсть к алкоголю сгубила туляка: воришку задержали

В Туле был задержан подозреваемый в кражах из магазинов
Игорь КОПЫТОВ
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Страсть к алкоголю сгубила туляка: воришку задержали

Страсть к алкоголю сгубила туляка: воришку задержали

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, злоумышленник в течение одной ночи совершил хищения из двух расположенных неподалеку один от другого сетевых супермаркетов. Предположительно, в помещение одного из них он проник, сломав замок входной двери. А во второй попал, разбив камнем стекло. В обоих случаях целью становились алкогольные напитки.

Любитель спиртного был обнаружен быстро. Им оказался 45-летний безработный и ранее судимый местный житель.