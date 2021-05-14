Страсть к алкоголю сгубила туляка: воришку задержали Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, злоумышленник в течение одной ночи совершил хищения из двух расположенных неподалеку один от другого сетевых супермаркетов. Предположительно, в помещение одного из них он проник, сломав замок входной двери. А во второй попал, разбив камнем стекло. В обоих случаях целью становились алкогольные напитки.

Любитель спиртного был обнаружен быстро. Им оказался 45-летний безработный и ранее судимый местный житель.