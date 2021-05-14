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Общество14 мая 2021 11:57

Электрогазосварщик из Тульской области арестован за хранение наркотиков

Незаконные вещества он искал на железнодорожных путях
Игорь КОПЫТОВ
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Электрогазосварщик из Тульской области арестован за хранение наркотиков

Электрогазосварщик из Тульской области арестован за хранение наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН

Тульской транспортной прокуратурой установлено, что в марте текущего года 40-летний электрогазосварщик из Новомосковска от знакомых узнал, что на железнодорожных путях можно найти тайники-закладки с наркотическими средствами. Прогуливаясь вдоль неэксплуатируемых электропоездов и рассматривая таявший под ногами снег, мужчина обнаружил на путях искомое. На поиски он пустился не просто так, а потому что сам наркоманил уже на протяжении года.

Только радость от находки была недолгой — его остановили сотрудники транспортной полиции, которые заподозрили его в незаконном приобретении наркотического средства. Мужчина не стал отрицать вину и сознался, что при себе у него находится наркотическое средство – так называемая «соль».

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.