В ДТП на трассе «Тула — Новомосковск» погиб водитель «Ниссана» Фото: Алексей ФОКИН

Авария, напомним, произошла утром 14 мая в районе села Сергиевское.

Предварительная версия о том, что водитель фуры DAF решил развернуться, чем и спровоцировал ДТП, подтвердилась. В время маневра в него на большой скорости врезалась попутная легковушка. Впрочем, окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

41-летний водитель Nissan Primera получил тяжелую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место медики ничего не смогли сделать - пострадавший скончался на месте.