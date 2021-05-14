Главу Богородицкого района Тульской области оправдали Фото: Алексей ФОКИН

Напомним суть обвинения: будучи должностным лицом, Игонин не предпринял мер по ликвидации старого полуразрушенного железобетонного забора вблизи жилого массива. В результате 17 мая 2018 года в этом месте произошла трагедия - секция забора обрушилась на ребенка, который от полученных травм скончался.

Подсудимый виновным себя в совершении преступления не признал. А на суде стороной обвинения не было предоставлено достаточных доказательств совершения Игониным преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность. В резльтате приговором Киреевского районного суда Тульской области он признан невиновным и оправдан.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.