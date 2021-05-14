Ночью в Туле из огня спасли 8 человек

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Ночью 14 мая в Туле в квартире на улице Металлургов сгорел холодильник. Местные жители сообщили о пожаре спасателям около 03:50 утра.

К месту происшествия приехали два пожарных расчета и автолестница. Из горящего многоквартирного дома вывели 8 человек.

После того, как огонь был потушен, выяснилось, что в квартире сгорел холодильник, закоптилась кухня, где он стоял. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.