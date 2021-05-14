В Тульской области за прошедшую неделю клещи покусали 297 человек

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В Тульской области за прошедшую неделю зарегистрировано 297 случаев присасывания клещей, в том числе 96 насекомых нашли на детях. За медицинской помощью при этом обратилось 106 человек, из них 51 ребенок.

96 клещей сняли с себя жители Тулы, 32 нашли у алексинцев, по 18 случаев зарегистрировано в Новомосковске и Киреевском районе, 17 - в Узловском, 15 - в Заокском, 14 - в Щекинском районах. 13 фактов присасывания клещей обнаружили в Ефремове, 9 - в Ясногорском, 8 - в Суворовском районах, по 7 - в Плавском районе и Донском, 6 - в Белевском. Отдельные случаи замечены в Кимовском (4), Дубенском (4), Богородицком (3), Веневском (3), Тепло-Огаревском (2), Чернском (2), Одоевском (2), Воловском (2), Куркинском (1) и Арсеньевском (1) районах.

Также известно о 14 привозных случаях: клещей жители Тульской области прихватили с собой из Калужской (6), Смоленской (2), Костромской (1), Липецкой (1) и Московской (1) областей, а также из Ставропольского края (1), Башкирии (1) и Санкт-Петербурга (1). Присасывание клещей в основном происходило в дворах частных домов, на дачах и при выезде на природу и в лес.