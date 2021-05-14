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Происшествия14 мая 2021 9:17

Житель Тульской области из ревности зарезал свою сожительницу

От правоохранителей мужчина скрываться не стал
Елена Иргиз
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Житель Тульской области из ревности зарезал свою сожительницу

Житель Тульской области из ревности зарезал свою сожительницу

Фото: Алексей ФОКИН

Расследование убийства жительницы Каменского района ее сожителем завершили региональные следователи СК России, сообщает ведомство.

По предварительной версии следствия, вечером 31 марта текущего года в одной из квартир села Архангельское обвиняемый выпивал в компании своей 30-летней сожительницы. Приревновав женщину, злоумышленник схватил нож и ударил ее в грудь. От полученных травм местная жительница скончалась. А ее бывший сожитель вернулся домой и стал там ждать полицию.

Во время расследования мужчина признал свою вину полностью. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Криминал