Житель Тульской области из ревности зарезал свою сожительницу Фото: Алексей ФОКИН

Расследование убийства жительницы Каменского района ее сожителем завершили региональные следователи СК России, сообщает ведомство.

По предварительной версии следствия, вечером 31 марта текущего года в одной из квартир села Архангельское обвиняемый выпивал в компании своей 30-летней сожительницы. Приревновав женщину, злоумышленник схватил нож и ударил ее в грудь. От полученных травм местная жительница скончалась. А ее бывший сожитель вернулся домой и стал там ждать полицию.

Во время расследования мужчина признал свою вину полностью. Сейчас уголовное дело направлено в суд.