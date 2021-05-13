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Туляки предлагают восстановить аэропорт для гражданской авиации. Такое предложение размещено на сайте «Программы развития региона» на 2021-2026 годы.

Предложение снова сделать воздушную гавань для гражданских самолетов внесла тулячка Ольга Князева. Его поддержал и местный житель Александр, по словам которого аэропорт должен быть как международным, так и принимать суда малой авиации, чтобы связать отдаленные от центра региона территории.

Напомним, что в Туле аэропорт существовал с 1968 по 1994 годы. Самолеты вылетали в различные регионы Советского Союза.