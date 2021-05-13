Какие дома в Туле обесточат 14 мая Фото: Алексей ФОКИН

В Туле несколько десятков домов останутся без электричества 14 мая. Это связано с работами по устранению дефектов электрооборудования, а также его заменой.

Так, с 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Свободы, 11;

- ул. Пушкинская, 30;

- ул. Ф. Энгельса, 16;

- ул. Галкина, 239-85 (нечётн.), 276-300 (чётн.), 300-а;

- ул. Токарева, 37;

- ул. Н. Неман, 34, 34-а, 36, 32, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 27, 29, 29-а;

- ул. Бабарыкина, 1-а-е;

- ул. Писемского, 36-54;

- ул. Гагарина, 3-11;

- ул. Гончарова, 11-а, 19-а, 10-19, 22, 23-34, 32-а;

- пр-зд Гончарова, 1-22;

- ул. Красина, 28-72 (чётн.), 27-71 (нечётн.), 52-б, 35-а, 73, 75, 77.