Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гроза и сильный ветер

В Тульской области ожидается гроза и сильный ветер Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области днем 14 мая также ожидается гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Такой прогноз дает региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Спасатели также напоминают жителям региона о правилах безопасности.

Так, при порывистом ветре машину надо припарковать вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций, а на улице обходить шаткие строения. Также не следует подходить к деревьям, избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

При грозе по возможности не входите из дома, отключите все электроприборы, не подходите к проводке и антеннам. Закройте окна и дымоходы, не рекомендуется и топить печку.

Если же гроза застала вас на открытой местности, нельзя прятаться под высокие деревья, особенно одинокие. Если нет укрытия, нужно спуститься с возвышенности, лечь на землю или присесть в сухую яму или траншею, в лесу укрываться среди низкорослой растительности. Если же вы находитесь в автомобиле, нужно остановиться, закрыть все двери и не выходить из машины до окончания грозы.

Также во время грозы запрещается бегать, ездить на велосипеде и купаться в водоемах.