В Туле от клещей обработали Казанскую набережную

Фото: администрация Тулы

В Туле продолжается обработка города от клещей. Так, сегодня, 13 мая, обрабатывали Казанскую набережную.

К акарицидной обработке в Туле приступили в середине апреля. Планируется выполнить работы на 85 гектарах города. Обработка затронет более 250 объектов, среди которых скверы, бульвары, детские площадки и городские кладбища.

К настоящему моменту уже проведены работы в Баташевском саду, сквере «Левша», на территории у станции «Северная», у мемориала «Защитникам неба Отечества», на набережной реки Упы со стороны Пролетарской набережной.