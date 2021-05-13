В Богородицке телефонные мошенники выманили у местной жительницы больше 1 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке телефонные мошенники обманули 56-летнюю местную жительницу. Это случилось вчера, 12 мая. Неизвестный позвонил женщине по телефону и, представившись работником банка, убедил ее перевести сбережения на так называемые "защищенные счета", так как ее собственные карты оказались якобы под угрозой мошенников.

Жительница Богородицка согласилась, и в течение нескольких дней злоумышленник звонил ей, давая различные указания, как и куда перевести деньги. При этом женщина снимала деньги с карт сама и сама же переводила их на телефонные номера, указываемые мошенником. Таким образом жительница Богородицка отдала злоумышленнику 1 100 000 рублей.

Поняв, что перевела деньги мошенникам, женщина обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, ведется следствие. Полиция просит граждан быть внимательными и не верить звонкам неизвестных, кем бы они ни представлялись, и тем более не оформлять кредиты и не переводить накопления на защищенные счета.