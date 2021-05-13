В одном из новых микрорайонов Тулы должны построить 4 школы и 7 детских садов Фото: Алексей ФОКИН

Расположится новый жилой массив между Восточным обводом и рекой Упой в Туле. На земельном участке площадью более 200 гектаров планируется построить 25-этажные многоквартирные жилые дома, а также полную инфраструктуру - 4 школы, 7 детских садов, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиники.

Общая площадь застройки составит 2,5 млн квадратных метров, из которых площадь квартир – 1 млн квадратных метров.

Благодаря развитию этой территории также будет обустроена новая набережная.

Предполагается, что на полную реализацию проекта уйдет порядка десяти лет.