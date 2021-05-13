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Общество13 мая 2021 14:26

В Тульской области появилась льготная ипотека для переселенцев из аварийного жилья

Программа называется «Ипотека для переселения под 2% годовых»
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области появилась льготная ипотека для переселенцев из аварийного жилья

В Тульской области появилась льготная ипотека для переселенцев из аварийного жилья

Фото: Алексей ФОКИН

На сегодня в Тульской области аварийным признано 325 тысяч кв. м жилья. Безусловно, в регионе активно работает программа расселения за счет бюджетных средств. Но она достаточно долговременная по реализации на местах. Для тех, кто не хочет или не может ждать, в Тульской области появилась такое средство поддержки как льготная целевая ипотека.

Максимальная сумма займа - 2 млн рублей на срок от трех до 30 лет.