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Общество13 мая 2021 13:57

В центре Тулы появилась новая Аллея Славы

Расположилась она в сквере Памяти Воинов-интернационалистов
Игорь КОПЫТОВ
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В центре Тулы появилась новая Аллея Славы

В центре Тулы появилась новая Аллея Славы

Фото: материалы пресс-служб

30 саженцев рябины, высаженные по обеим сторонам тротуара, были приобретены на личные средства тульских судей.

Это четвертая аллея в губернской столице, посаженная представителями судейского сообщества. Так, первая рябиновая аллея «Согласия и примирения» появилась в Зареченском районе Тулы по ул. Максима Горького три года назад. В 2019 году - в городском сквере по улице Кауля «Аллея Мира», а в 2020 - «Аллея Памяти» по ул. Арсенальной Зареченского района.