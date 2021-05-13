Больше миллиона рублей отдала телефонным мошенникам жительница Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Неизвестный позвонил ей по телефону, представившись работником банка, убедив ее в необходимости перевести имеющиеся на банковских картах деньги на якобы «защищенные счета». Ситуация затянулась на несколько дней - мошенник не раз созванивался с жертвой, рассказывая ей о необходимости все новых и новых действий. При этом в ряде случае женщина снимала с карт деньги, но, держа в руках наличность и имея возможность распоряжаться ими без угроз взлома счета, все равно через банкомат переводила их на телефонные номера, называемые собеседником.

По такой схеме мошенник смог обмануть потерпевшую на 1 миллион 100 тысяч рублей.