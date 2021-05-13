В Туле собутыльники не поделили мобильный телефон Фото: Алексей ФОКИН

Двое случайных знакомых распивали в Пролетарском округе алкоголь. В какой-то момент одному из мужчин понравился телефон другого. Не раздумывая, злоумышленник ударил по голове своего 32-летнего собутыльника, отобрал гаджет и скрылся.

Потерпевший обратился к полицейским, и те вскоре вычислили 40-летнего неработающего ранее судимого жителя Тулы. Похищенное стоимостью 4 тысячи рублей обнаружено и изъято.

В отношении злоумышленника возбуждено дело по ст. 161 УК РФ.