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Общество13 мая 2021 13:28

В Туле собутыльники не поделили мобильный телефон

Подозреваемый в грабеже задержан
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле собутыльники не поделили мобильный телефон

В Туле собутыльники не поделили мобильный телефон

Фото: Алексей ФОКИН

Двое случайных знакомых распивали в Пролетарском округе алкоголь. В какой-то момент одному из мужчин понравился телефон другого. Не раздумывая, злоумышленник ударил по голове своего 32-летнего собутыльника, отобрал гаджет и скрылся.

Потерпевший обратился к полицейским, и те вскоре вычислили 40-летнего неработающего ранее судимого жителя Тулы. Похищенное стоимостью 4 тысячи рублей обнаружено и изъято.

В отношении злоумышленника возбуждено дело по ст. 161 УК РФ.