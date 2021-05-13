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Общество13 мая 2021 12:30

Больше 100 тульских учителей подали заявки на «Земского учителя»

В этом году в Тульской области выделили 19 вакансий в сельских школах
Источник:kp.ru
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Участникам программы выделяют 1 млн рублей "подъемных"

Участникам программы выделяют 1 млн рублей "подъемных"

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на конкурсной основе выбирают будущих участников программы «Земский учитель»: уже поступило 106 заявок. В этом году сельским школам Тульской области требуются 19 учителей.

Обязательные условия для в отборе в программу – квалификация, дающая право занимать вакансию учителя, готовность переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной школе, возраст до 55 лет включительно.

Со своей стороны школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

Напомним, «Земский учитель» - программа для учителей, которые переезжают на работу в села и малые города с численностью жителей до 50 тысяч человек. Победителям отбора выделяют по 1 миллиону рублей подъемных (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).