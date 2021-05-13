Ясногорский водитель покалечил сотрудника ДПС

Сотрудник ДПС получил травмы. Фото: соцсети

32-летний житель Ясногорского района обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти и угрозу убийством.

Следствие установило, что вечером 3 апреля 2021 года нетрезвый обвиняемый ехал через поселок Ревякино. Его попытались отсановить сотрудники ГИБДД, мужчина попытался скрыться. Когда его все же остановили, один из сотрудников ДПС потребовал выйти из машины и попытался через открытое окно дотянуться до ключа зажигания, чтобы заглушить двигатель. В этот момент обвиняемый нажал на газ, машина поехала и протащила инспектора ДПС по дороге около 30 метров, что привело к различным травмам.

Кроме того в тот же вечер обвиняемый замахнулся топором на незнакомого мужчину, который поставил свою машину рядом с его автомобилем. За это он был обвинен в угрозе убийством.

Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.